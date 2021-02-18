Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

В субботу, 20 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается дождь, ближе к ночи мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть порывистый северный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 85-95%.

В горных и предгорных районах Азербайджана 20 февраля ожидаются осадки, местами снег, туман, прогнозируется порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем 2-6 тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах гололед.

20-21 февраля на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.