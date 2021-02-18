Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:39

Интересную картину преподнесли нам Минфин и Госкомстат Азербайджана. По итогам первого месяца текущего года, на который мы все возлагаем большие надежды, в госбюджете страны образовался солидный профицит – на сумму почти 1,02 млрд манатов. В то же время в экономике наблюдается спад. Так, согласно оперативным данным Минфина, по итогам января доходы госбюджета составили 2 млрд 320,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем января прошлого года на 27,4%), расходы – 1 млрд 231,9 млн манатов (спад на 12,2%). Прекрасная картина, о которой можно только мечтать. В результате увеличения доходов и сокращения расходов Минфин добился профицита в госбюджете на 1 млрд 88,7 млн манатов. И если учесть, что номинальный объем ВВП страны за месяц составил 6 млрд 256,8 млн манатов, то профицит госбюджета за этот период составил 17,4% ВВП.

А ведь по прогнозам правительства, доходы госбюджета на весь текущий год должны составить 25 млрд 427 млн манатов, расходы - 28 млрд 543 млн манатов. Нетрудно подсчитать, что дефицит бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов, или 4,1% ВВП. Как видно, старт взят весьма удачный. И если Минфину удастся выдержать такой же темп, нынешний год вполне может стать переломным в постпандемийном финансовом достижении страны. Но сможет ли правительство поддержать стартовый бюджетный успех адекватными успехами в экономике страны в целом? К сожалению, сообщение Госкомстата по данному вопросу совсем не радует. Спад ВВП страны в январе составил 2,5%. А ВВП на душу населения составил 625,6 маната при спаде на 5%. Статистика объясняет это ограничениями, связанными с COVID-19, которые продолжались и в прошлом месяце, а также снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. И действительно, ограничения стали ослабляться в основном с февраля. А насчет роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока нет соответствующего соглашения, хотя цены на «черное золото» и выросли до достаточно высокого уровня. В результате спад в нефтяном секторе в январе составил 6,2%, а в ненефтяном – 0,1%. Картина по отдельным сферам экономики складывается не лучше. В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 40,6%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,6%, на транспорт и складское хозяйство – 8,1%, строительство – 4,9%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 3%, сектор информации и связи – 1,9%, сферу размещения туристов и бытовых услуг - 0,6%, на прочие сектора и чистые налоги на импорт - 9,7%. При этом объем промпроизводства в январе составил 3,6 млрд манатов, что на 3,4% меньше показателя аналогичного периода 2020 года. На 8,2% сократился потребительский рынок, стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса составила 3,8 млрд манатов. А оборот общественного питания снизился в целых 3,2 раза, составив 35,5 млн манатов. Думается, этих примеров достаточно, чтобы без нагромождения цифр по другим сферам сделать для себя выводы.

Но как же быть с прогнозом Минэкономики страны, обещавшего нам рост ВВП в этом году на уровне 3,4%? Кстати, подобные же цифры можно встретить и в прогнозах международных структур. Даже скупой обычно на прогнозы Всемирный банк предсказывает рост экономики Азербайджана в этом году на 1,9%, а в следующем году - на 4,5%. Может, все эти структуры ошиблись в своих прогнозах? Конечно, жизнь нередко вносит свои коррективы в планы и прогнозы – даже в менее долгосрочные. Но в данном случае эти прогнозы вполне обоснованы, что мы уже сегодня видим невооруженным глазом. Пандемия однозначно идет на спад, причем в глобальном масштабе. А всеобщая вакцинация, думается, ускорит этот процесс. И экономика возрождается на глазах. Развернули свою деятельность многие торговые объекты, кафе и рестораны. Азербайджанцы активно осваивают полузабытые туристические и развлекательные центры не только в регионах страны, но и далеко за ее пределами. Да и к нам приезжают туристы из-за рубежа. Но такие же процессы характерны для мира в целом. Не случайно ведь нефть резко стала дорожать – это прямой результат снижения ограничений. А ведь нефть – важная составляющая нашей экономики и бюджета страны. И дело не только в нефти, просто она наиболее чувствительна к самым незначительным изменениям глобального рынка. Когда рынок растет, то и нефть растет вслед за ним. А растущий рынок – это рост производства, торговли, туризма и всех остальных сфер экономики.