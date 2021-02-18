Gallup International: Даже после войны Пашинян популярнее Кочаряна

По его словам, исследование касалось текущих внутриполитических процессов. Опрос был проведен на тему, нужны ли сегодня внеочередные парламентские выборы.

Более 30% опрошенных проголосовали бы за правящий блок "Мой шаг", если бы выборы состоялись сейчас, сказал журналистам глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян, представляя итоги последнего опроса, передает «Спутник Армения».

На просьбу оценить политических деятелей по шкале от 1 до 5 (где 5 – наивысший рейтинг) граждане ответили следующим образом (представлены средние оценки).

"Премьер-министр Никол Пашинян получил 2,8 балла, президент Армен Саркисян – 2,3 балла, первый президент Левон Тер-Петросян – 1,7, второй президент Роберт Кочарян – 2 балла, третий президент Серж Саргсян – 1,7", - сказал Навасардян.

32% опрошенных назвали главными виновниками прежние власти. Никола Пашиняна и нынешнее правительство назвали 28,8%. Турцию и ее военное содействие Азербайджану – 16,1%.

Примечательно, что на вопрос, к чему нужно стремиться Армении в карабахском вопросе, 3,1% отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, сдать карабахских сепаратистов и завершить конфликт.

Кроме того, 38,8% считают, что Пашинян должен оставаться на посту премьера. 43,6% – что он должен уйти в отставку. Затруднились ответить 17,6%.

По словам Навасардяна, в ходе прошлого опроса, проведенного 13 ноября 2020 года, отставки премьера требовали 35%.