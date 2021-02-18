Дорога в Зангезур перешла под контроль Азербайджана. Но и Армения будет пользоваться

Сообщается, что, согласно достигнутой договоренности, этот участок дороги на протяжении трех лет будет совместно эксплуатироваться Азербайджаном и Арменией. По истечении этого срока участок дороги полностью перейдет под контроль Азербайджана.

21-километровый участок дороги Горис - Давид-бек, проходящий через Сюникскую область Армении (Зангезур), перейдет под контроль Азербайджана. Информацию об этом распространила армянская газета «Грапарак».

Данная информация вызвала протесты в Армении. Пользователи армянского сегмента соцсетей обвиняют свое правительство в уступках Азербайджану.

В то же время представитель фракции «Мой шаг» Айк Герогян в интервью изданию Tert.am заявил, что данный участок дороги находится вне пределов международно признанных границ Армении. Но, согласно достигнутой договоренности, Азербайджан не станет закрывать эту дорогу.

В эти дни армянские СМИ также опубликовали якобы существовавшее тайное соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией. В документе говорилось, что начиная с 14 декабря Армения полностью отойдет с приграничных территорий Зангиланского и Губадлинского районов (данный пункт уже выполнен – ред.). А безопасность движения на проходящей через территорию Азербайджана трассе Горис - Кафан будет обеспечиваться с участием России.

Стоит отметить, что 21-километровый участок этой дороги был проведен еще в советское время. В то время советские республики мало придавали значения приграничным вопросам. Теперь же Армения вынуждена признать, что этот участок дороги находится в рамках международно признанных границ Азербайджана. В такой ситуации Азербайджан имеет полное право применить погранично-таможенный контроль на этой дороге. Но пока армянской стороне представлено временное разрешение пользоваться дорогой.