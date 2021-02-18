Дорога в Зангезур перешла под контроль Азербайджана. Но и Армения будет пользоваться
21-километровый участок дороги Горис - Давид-бек, проходящий через Сюникскую область Армении (Зангезур), перейдет под контроль Азербайджана. Информацию об этом распространила армянская газета «Грапарак».
Сообщается, что, согласно достигнутой договоренности, этот участок дороги на протяжении трех лет будет совместно эксплуатироваться Азербайджаном и Арменией. По истечении этого срока участок дороги полностью перейдет под контроль Азербайджана.
Данная информация вызвала протесты в Армении. Пользователи армянского сегмента соцсетей обвиняют свое правительство в уступках Азербайджану.
В то же время представитель фракции «Мой шаг» Айк Герогян в интервью изданию Tert.am заявил, что данный участок дороги находится вне пределов международно признанных границ Армении. Но, согласно достигнутой договоренности, Азербайджан не станет закрывать эту дорогу.
В эти дни армянские СМИ также опубликовали якобы существовавшее тайное соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией. В документе говорилось, что начиная с 14 декабря Армения полностью отойдет с приграничных территорий Зангиланского и Губадлинского районов (данный пункт уже выполнен – ред.). А безопасность движения на проходящей через территорию Азербайджана трассе Горис - Кафан будет обеспечиваться с участием России.
Стоит отметить, что 21-километровый участок этой дороги был проведен еще в советское время. В то время советские республики мало придавали значения приграничным вопросам. Теперь же Армения вынуждена признать, что этот участок дороги находится в рамках международно признанных границ Азербайджана. В такой ситуации Азербайджан имеет полное право применить погранично-таможенный контроль на этой дороге. Но пока армянской стороне представлено временное разрешение пользоваться дорогой.