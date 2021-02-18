Эльшад Насиров говорит об изменении правил игры наш комментарий
Южный газовый коридор (ЮГК) довольно быстро внес свои оттенки в газовую палитру Европы. Чуть более полутора месяцев как европейские потребители стали использовать азербайджанский газ, а острая реакция на это уже заслуживает серьезного внимания. Дошло до того, что уже и российский «Газпром» признал: поставки российского газа в Италию, на второй после Германии экспортный рынок «Газпрома», в 2021 году могут испытать «некоторые колебания» в связи с выходом на этот рынок нового поставщика - Азербайджана.
Приятно, конечно, слышать столь лестное заявление от газового гиганта, которому придется теперь немного потесниться на рынке, на котором он ранее не знал конкурентов. Но и это заявление затмили результаты совместных расчетов Fitch Ratings и BP. Авторитетное международное рейтинговое агентство и один из крупнейших нефтегигантов мира, разрабатывающий крупнейшие нефтегазовые месторождения страны, выступили с сенсационным заявлением: учитывая уровень добычи природного газа в начале 2020 года, запасов «голубого топлива» Азербайджана хватит еще на 120 лет.
А ведь до последнего времени многие «по-дружески» предсказывали, что наших запасов газа не хватит не только для конкурирования с остальными источниками, но даже на заполнение ЮГК стоимостью в 33 млрд долларов (против первоначальных 45 млрд долларов). Много было и других барьеров политического, экономического и экологического характера. Но политическую волю руководства Азербайджана такие препятствия сломить не смогли. И, как выяснилось, все оказалось как раз наоборот. Уже сегодня другим поставщикам приходится уступать место азербайджанскому газу, а запасов его более чем достаточно для рентабельности газопровода. В такой ситуации не могла молчать и Госнефтекомпания Азербайджана. И SOCAR действительно не замедлила с реакцией.
Как заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council, в настоящее время только 10 млрд кубометров газа в год поступают в Европу по TAP, что является довольно «скромным» объемом по сравнению с общим европейским спросом. По его словам, это не меняет правила игры с точки зрения объема, но меняет правила игры с точки зрения диверсификации поставщиков. В этом его уникальная энергетическая безопасность и геополитический вклад. В частности, это помогло увеличить ликвидность на итальянских виртуальных торговых точках: «Итальянский рынок долгое время был неликвидным, и цены на «Виртуальной торговой точке» (PVC) были выше, чем в других центрах континентальной Европы».
Но теперь ликвидность улучшилась, значит, оценки «Виртуальной торговой точки» теперь являются более надежным ориентиром для итальянской цены. А ведь в январе на долю TAP пришлось всего 3,4% от общей доли поставок газа в Италию. Что будет дальше?
В будущем по ЮГК в Европу может поступать как газ из Туркменистана, так и дополнительные ресурсы с каспийских месторождений Азербайджана. Баку и Ашхабад добились большого прогресса, подписав недавно историческое соглашение о совместной разработке месторождения «Достлуг» на границе между морскими зонами двух стран в Каспийском море. Соглашение положило конец 30-летнему спору между Азербайджаном и Туркменистаном относительно того, какая страна имеет право на разработку месторождения. Это откроет больше возможностей для подключения центральноазиатского газа к ЮГК. Причем газопровод может быть построен между двумя газовыми месторождениями на Каспии без необходимости проведения отдельной экологической экспертизы. А в будущем и Израиль может стать источником природного газа, который будет проходить через ЮГК - поставка израильского газа через TANAP со свопами на турецком рынке является коммерчески наиболее жизнеспособным вариантом экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу.
Казалось бы, Баку достиг своей цели – азербайджанский газ уже в Европе. Но, как стало понятно из заявления вице-президента SOCAR, это только первый этап большого проекта. Об этом же свидетельствуют и другие факторы. А на следующем этапе компания нацелена уже на выход на дополнительные рынки и транзит газа из дополнительных мест, а также на разработку новых газовых ресурсов самого Азербайджана. Вот тогда начнется настоящая конкуренция.
А пока ЮГК уже изменил динамику турецкого газового рынка, добавив еще 6 млрд кубометров газа в год в дополнение к существующим поставкам. Азербайджан сегодня стал поставщиком газа номер один для Турции. Меняется динамика газового рынка Италии, Греции, Болгарии. Не далек день, когда то же можно будет сказать про другие балканские страны, и не только. А у SOCAR уже новая заготовка - трубопровод технически готов для транспортировки водорода, в будущем смесь, содержащая до 20% водорода, может также проходить через TANAP. А это уже расчет на долгосрочную перспективу, рассчитанную на зеленую «энергетику», на которую быстрыми темпами переориентируется Европа.