Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:56

Южный газовый коридор (ЮГК) довольно быстро внес свои оттенки в газовую палитру Европы. Чуть более полутора месяцев как европейские потребители стали использовать азербайджанский газ, а острая реакция на это уже заслуживает серьезного внимания. Дошло до того, что уже и российский «Газпром» признал: поставки российского газа в Италию, на второй после Германии экспортный рынок «Газпрома», в 2021 году могут испытать «некоторые колебания» в связи с выходом на этот рынок нового поставщика - Азербайджана. Приятно, конечно, слышать столь лестное заявление от газового гиганта, которому придется теперь немного потесниться на рынке, на котором он ранее не знал конкурентов. Но и это заявление затмили результаты совместных расчетов Fitch Ratings и BP. Авторитетное международное рейтинговое агентство и один из крупнейших нефтегигантов мира, разрабатывающий крупнейшие нефтегазовые месторождения страны, выступили с сенсационным заявлением: учитывая уровень добычи природного газа в начале 2020 года, запасов «голубого топлива» Азербайджана хватит еще на 120 лет.

А ведь до последнего времени многие «по-дружески» предсказывали, что наших запасов газа не хватит не только для конкурирования с остальными источниками, но даже на заполнение ЮГК стоимостью в 33 млрд долларов (против первоначальных 45 млрд долларов). Много было и других барьеров политического, экономического и экологического характера. Но политическую волю руководства Азербайджана такие препятствия сломить не смогли. И, как выяснилось, все оказалось как раз наоборот. Уже сегодня другим поставщикам приходится уступать место азербайджанскому газу, а запасов его более чем достаточно для рентабельности газопровода. В такой ситуации не могла молчать и Госнефтекомпания Азербайджана. И SOCAR действительно не замедлила с реакцией. Как заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council, в настоящее время только 10 млрд кубометров газа в год поступают в Европу по TAP, что является довольно «скромным» объемом по сравнению с общим европейским спросом. По его словам, это не меняет правила игры с точки зрения объема, но меняет правила игры с точки зрения диверсификации поставщиков. В этом его уникальная энергетическая безопасность и геополитический вклад. В частности, это помогло увеличить ликвидность на итальянских виртуальных торговых точках: «Итальянский рынок долгое время был неликвидным, и цены на «Виртуальной торговой точке» (PVC) были выше, чем в других центрах континентальной Европы».