И причина весьма проста — недостаточное финансирование со стороны государства. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Юрчик.

Программа освоения Луны под названием Artemis, по-русски «Артемида», о которой не раз сообщал haqqin.az, громко обещавшая устами NASA американцам во второй раз вернуться на спутник Земли, похоже, если не приказала долго жить, то откладывается на неопределенное время.

Он назвал проблему невозможности миссии. «Цель высадки на Луну в 2024 году может не стать реальной из-за финансирования, которое мы получали в последние два года. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь вперед», - пояснил глава NASA.

Он также отметил, что новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом поддерживает цели Artemis. Юрчик добавил, что, зная об этой поддержке, «мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать продолжение главной цели программы».

Свою карьеру нынешний шеф NASA начал в 1988 году. И потому его опыт заслуживает уважения. Стив Юрчик прошел большой путь своей карьеры в центре исследований NASA в Лэнгли, от сотрудника низшего звена до руководителя. (Там, где, кстати, базируется штаб-квартира ЦРУ).

Юрчик интересен тем, что, будучи сторонником своего бывшего шефа Бранденстайна, он еще в 2015 году заявил, что человечество высадится на Марсе к 2030 году благодаря Илону Маску. Ставку на сотрудничество с амбициозным миллиардером он делал еще в 2016-м, когда о массовых запусках спутников и ракет никто, даже в прессе, не говорил.

Интересно, что помимо публичной поддержки компании Илона Маска Стив Юрчик говорил о перспективности сотрудничества с индийской компанией ISRO (Индийская организация космических исследований).

Стив Юрчик, по его словам, сам не стремится полететь в космос. Но охотно занимается внеземными проектами. В частности, инженер Юрчик участвовал в разработке марсохода Curiosity, который до сих пор «ползает» по Красной планете.

Стив Юрчик, занимавшийся и проблемами климата на Земле, исповедует «зеленый» подход. На работу он добирается не на автомобиле, а на трамвае или даже пешком. Такое решение он принял из-за ситуации на местных автострадах.

Удивительный человек космоса, в начале эпохи пандемии он помогал NASA разрабатывать аппараты искусственной вентиляции легких.

«Моя работа состоит в том, чтобы дать возможность сотрудникам делать удивительные вещи, которые мы просим их делать», - сказал Юрчик в июне прошлого года.

Еще интересная деталь. Его предшественник, Джим Бранденстайн, как и президент Трамп, очень любил пользоваться аккаунтом в Twitter. Юрчик, по примеру шефа, завел было аккаунт там тоже. Но после одного из сообщений навсегда удалил его.

Вот такой он, новый шеф NASA. Кстати, с украинскими корнями.