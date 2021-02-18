Глава NASA - украинец с прискорбием сообщает: высадки на Луну не будет... наш обзор
Программа освоения Луны под названием Artemis, по-русски «Артемида», о которой не раз сообщал haqqin.az, громко обещавшая устами NASA американцам во второй раз вернуться на спутник Земли, похоже, если не приказала долго жить, то откладывается на неопределенное время.
И причина весьма проста — недостаточное финансирование со стороны государства. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Юрчик.
Он назвал проблему невозможности миссии. «Цель высадки на Луну в 2024 году может не стать реальной из-за финансирования, которое мы получали в последние два года. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь вперед», - пояснил глава NASA.
Он также отметил, что новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом поддерживает цели Artemis. Юрчик добавил, что, зная об этой поддержке, «мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать продолжение главной цели программы».
Свою карьеру нынешний шеф NASA начал в 1988 году. И потому его опыт заслуживает уважения. Стив Юрчик прошел большой путь своей карьеры в центре исследований NASA в Лэнгли, от сотрудника низшего звена до руководителя. (Там, где, кстати, базируется штаб-квартира ЦРУ).
Юрчик интересен тем, что, будучи сторонником своего бывшего шефа Бранденстайна, он еще в 2015 году заявил, что человечество высадится на Марсе к 2030 году благодаря Илону Маску. Ставку на сотрудничество с амбициозным миллиардером он делал еще в 2016-м, когда о массовых запусках спутников и ракет никто, даже в прессе, не говорил.
Интересно, что помимо публичной поддержки компании Илона Маска Стив Юрчик говорил о перспективности сотрудничества с индийской компанией ISRO (Индийская организация космических исследований).
Стив Юрчик, по его словам, сам не стремится полететь в космос. Но охотно занимается внеземными проектами. В частности, инженер Юрчик участвовал в разработке марсохода Curiosity, который до сих пор «ползает» по Красной планете.
Стив Юрчик, занимавшийся и проблемами климата на Земле, исповедует «зеленый» подход. На работу он добирается не на автомобиле, а на трамвае или даже пешком. Такое решение он принял из-за ситуации на местных автострадах.
Удивительный человек космоса, в начале эпохи пандемии он помогал NASA разрабатывать аппараты искусственной вентиляции легких.
«Моя работа состоит в том, чтобы дать возможность сотрудникам делать удивительные вещи, которые мы просим их делать», - сказал Юрчик в июне прошлого года.
Еще интересная деталь. Его предшественник, Джим Бранденстайн, как и президент Трамп, очень любил пользоваться аккаунтом в Twitter. Юрчик, по примеру шефа, завел было аккаунт там тоже. Но после одного из сообщений навсегда удалил его.
Вот такой он, новый шеф NASA. Кстати, с украинскими корнями.