Героический эпос «Кероглу» в проекте «Аудиокнига» Azercell

ООО Azercell Telecom реализовало еще одну инициативу в области сохранения культурного наследия азербайджанского народа, предлагая читателям доступ к образцам как письменной, так и устной национальной литературы в более современной и динамичной форме. В рамках последнего проекта компании эпос «Короглу», олицетворяющий историю патриотизма и героизма нашего народа, стал доступен для читателей в новом цифровом формате.

Эпическая сага будет представлена в аудиоформате и загружена Azercell в раздел «Аудиокнига» мобильного приложения Bookmate. 10 глав эпоса «Кероглу» озвучил известный журналист и блогер-путешественник Азер Гариб. Некоторые главы эпоса с эксклюзивным музыкальным сопровождением прозвучат в исполнении молодого композитора и исполнителя фолк-рока Вусала Рзасоя. Кроме того, аудиокнига «Кероглу» сопровождается художественными иллюстрациями, над которыми работали молодые художники Бахтияр Заидзаде и Захра Азимзаде.

Эксклюзивная презентация проекта состоится 21 февраля на официальной странице блогера Азера Гариба в Facebook. Проект также будет доступен посредством официального YouTube канала Azercell.

Отметим, что Azercell является официальным представителем мобильного приложения Bookmate в Азербайджане. Bookmate - это обширная электронная библиотека, которая содержит более 4 миллионов электронных книг и аудиокниг различных жанров, доступ к которым можно получить независимо от местоположения и используемого устройства даже в режиме офлайн. С самого начала сотрудничества с Bookmate Azercell стремится обогатить содержание мобильной библиотеки, дополняя ее изданиями на азербайджанском языке. На сегодняшний день по инициативе Azercell в приложение загружены десятки книг как в электронном, так и аудиоформатах. В честь 650-летнего юбилея великого Имадеддина Насими знаменитые газели и рубаи поэта были исполнены на трех языках и загружены в раздел «Аудиокнига» приложения Bookmate.

Желающие насладиться проектом аудиокниги «Кероглу» и другими полезными материалами, представленными Azercell, могут получить подробную информацию о правилах подключения к приложению Bookmate по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/bookmate.html

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