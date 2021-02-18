Эрдоган: «Война в Карабахе и пандемия подчеркнули значимость единства тюркского мира»

Война в Нагорном Карабах е и пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз подчеркнули значимость единства, солидарности и сплоченности тюркоязычных стран: от обороны до здравоохранения, от сельского хозяйства до энергетики. Как сообщает «Анадолу», об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес участников Форума метеорологов, в котором принимают участие вице-президент Турции Фуат Октай и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«В период пандемии в странах Тюркского мира от коронавируса скончалось немало людей, в числе которых и наши друзья. В эти же месяцы мы пережили радость освобождения Нагорного Карабаха от 30-летней оккупации», - говорится в послании.

Глава турецкого государства поздравил жителей Азербайджана с исторической победой в 44-дневной войне.

«Последние процессы вновь доказали, что все мы – часть большой 300-миллионной семьи, которую объединяет единая вера, история и культура. В качестве части этой семьи мы обязаны укреплять эти узы и сотрудничество. Решение о создании Союза метеорологов Тюркского мира – значимый шаг в этом направлении», - говорится далее в послании.