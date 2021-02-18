СГБ осуждает провокационное сообщение о встрече в Суговушане

Некоторые социальные медиа Азербайджана со ссылкой на армянские источники распространяют не соответствующую действительности информацию под заголовком «В Суговушане планируется встреча между главой СНБ Армении А.Абазяном, главой российского миротворческого контингента Р.Мурадовым, главой СГБ Азербайджана Али Нагиевым и А.Арутюняном», сообщает официальный сайт СГБ Азербайджана.

Служба госбезопасности категорически опровергает такого рода новости и сообщения и доводит до внимания, что до сих пор общественности последовательно предоставлялась информация о состоявшихся встречах руководителей служб безопасности Азербайджана и Армении. Учитывая чуткое отношение общества к вопросам, связанным с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостности и безопасности Азербайджана, общественность будет проинформирована о таких встречах и в дальнейшем.

СГБ еще раз призывает средства массовой информации и социальные сети нашей страны не распространять необоснованные и недостоверные сведения, наносящие ущерб общегосударственным интересам, а также намеренно передающиеся в социальные сети враждебными кругами, преследующими цель ввести в заблуждение общественное мнение в Азербайджане, отмечая недопустимость подобных случаев, и просит ссылаться только на официальные данные государственных структур.