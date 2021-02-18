В 2020 году в воинских частях ВС Армении было зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087, или в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (929 случаев). Об этом на совещании во главе с генпрокурором Армении Артуром Давтяном заявил военный прокурор страны Ваге Арутюнян, подводя итоги деятельности возглавляемой им структуры, передает Arminfo.

В частности, 1 501, или около 50% преступлений были зарегистрированы в условиях военного положения во время боевых действий, причем 55% были тяжкими и особо тяжкими.

Артур Давтян указал на важность всестороннего и объективного расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным в ВС Армении в ходе боевых действий.

Также сообщается, что в 2020 году было возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в армянской армии. В ходе проведенных военной прокуратурой проверок выяснилось, что государству нанесен ущерб на сумму более 2 млрд драмов.