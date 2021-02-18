Renault отчитался о многомиллиардном ущербе

Французский автопроизводитель Renault отчитался о финансовом ущербе в размере восьми миллиардов евро в 2020 году. Это крупнейшие потери компании за время ее существования, говорится в отчете автогиганта.

Во втором полугодии на фоне пандемии коронавируса оборотный капитал уменьшился на 8,9 процента, а чистые потери составили 660 миллионов евро. В годовом масштабе продажи машин рухнули на 21,3 процента.

Глава корпорации Люка де Мео заявил, что 2021 год будет трудным, поскольку сохраняется неопределенность, связанная с пандемией, а также со снабжением электронными комплектующими. В связи с этим компания воздержалась от публикации прогноза своей деятельности на текущий год.