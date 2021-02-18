Канада и Австралия усиливают давление на Facebook

На американский концерн Facebook усиливается давление из-за конфликта этой соцсети с правительством Австралии. Канада ранее заявила, что примет в отношении Facebook такие же меры, как и Австралия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр культуры Канады Стивен Гильбо резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить ее на колени.