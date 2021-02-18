В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 201 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в пятницу, 19 февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 232 829 случаев заражения коронавирусом, из них 227 472 человека благополучно прошли лечение, 3 193 пациента клиник скончались. Лечение 2 164 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 535 825 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 215 - за минувшие сутки.