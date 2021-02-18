Сотрудники Сураханского 31-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в краже из магазина, сообщает пресс-служба МВД.

В поселке Бюльбюля Сураханского района Баку в одном из магазинов была совершена кража. Неизвестные украли энергетические напитки и табачные изделия на общую сумму около 2 000 манатов.

Отмечается, что момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых - жителей столицы Эмиля Исмаилова, Алимурада Джаруллаева и Хагани Бейбутова. Задержанные признались в содеянном.

По факту проводится расследование.