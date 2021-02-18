На портал Минтруда поступило более 46 миллионов обращений

Напомним, что внедренный в 2019 году портал социального реестра позволяет гражданам получить доступ к собранной по ним социальной информации (трудовой договор, индивидуальный учет, пенсионный капитал, социальное обеспечение и др.).

Число активных пользователей портала e-sosial.az Министерства труда и социальной защиты населения достигло 852 тысяч человек.

Граждане могут всегда отследить собранную по ним информацию и тем самым осуществлять общественный контроль за процессом обеспечения социально-трудовых прав.

Помимо прочего портал позволяет в гибком режиме воспользоваться более чем сотней видов социальных услуг. Портал работает на операционных системах Android и İOS, что повышает его доступность.

Все эти факторы обусловили стремительный рост числа его пользователей. Достаточно отметить, что за прошедший период на портал было направлено свыше 46 миллионов обращений.

По данным мониторингового сервиса alexa.com, портал e-sosial.az входит в пятерку самых популярных сайтов в Азербайджане наряду с google.com, youtube.com, google.az, wikipedia.org.