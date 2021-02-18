Холода истощили запасы газа в Европе

Аномальные холода в Европе начали истощать запасы газа в подземных хранилищах, сейчас оттуда отобрано уже на 27,6 процента больше топлива, чем в прошлом году, подсчитали в «Газпроме». Об этом сообщает ТАСС.

Российский газовый монополист уточнил, что речь идет о 55,5 миллиарда кубометров газа. «Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40 процентов, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50 процентов», — приводит РИА Новости сообщение компании. В «Газпроме» заключили, что сложившаяся ситуация положительно скажется на спросе российского газа.

Ранее в феврале стало известно, что холодный фронт, который получил название «Зверь с Востока 2», продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.