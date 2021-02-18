Высокопоставленный армянский полицейский вывозил оружие из Карабаха

На этот раз в центре внимания оперативников оказался заместитель начальника отделения в Карабах е, некий А.Б. Следствие установило, что А.Б., участвуя в боевых действиях в районе Джебраила, незаконно приобретал оружие и боеприпасы: 45 автоматов Калашникова, 8 пистолетных магазинов с патронами, охотничьи ружья, сотни патронов к ним, гранату. Все это "добро" офицер полиции перевез в село Тех Сюникской области Армении и спрятал у своего знакомого С.Г.

Служба национальной безопасности Армении выявила очередной случай незаконного приобретения, хранения и торговли оружием и боеприпасами в период войны в Карабах е, сообщает "Спутник Армения".

Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а остальную часть – передать своим доверенным лицам с целью инсценировки самовольной сдачи в полицию. Тем самым полицейский хотел выслужиться перед руководством, продемонстрировать "ударные" показатели своей работы.

Правоохранительные органы также выяснили, что два автомата Калашникова А.Б. успел продать своим знакомым, те в свою очередь намеревались перепродать их за 500-600 долларов каждый.

На основании имеющихся доказательств А.Б. был задержан. Ему предъявлено обвинение по целому ряду статей уголовного кодекса, в суд представлено ходатайство о его аресте.