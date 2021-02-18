ГПС о применении беспилотников и самолетов Ан-2 во время Второй Карабахской войны

Перед началом мероприятия прозвучал Государственный гимн. В ходе мероприятия отмечалось, что Береговая охрана Государственной пограничной службы была создана распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 18 февраля 2005 года, после чего охрана морских границ нашей страны вышла на качественно новый уровень, расширились возможности защиты наших государственных интересов в пограничных водах, благодаря постоянному вниманию к вопросам охраны морских границ были достигнуты высокие результаты.

В честь 16-летия создания Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана было проведено торжественное мероприятие. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-центре ГПС.

Подчеркивалось, что совпадение знаменательный для Береговой охраны ГПС даты с исторической победой в Отечественной войне, завершение этой войны под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, блестящей победой Азербайджана над Арменией встречено всем личным составом ГПС с большой радостью и гордостью.

Был отмечен героизм, проявленный азербайджанскими пограничниками при успешном выполнении боевых задач, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед ГПС в освобождении большой территории до госграницы с Арменией, захвате стратегических высот на госгранице с Арменией, освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. Благодаря профессиональному применению азербайджанскими пограничниками "Харопа" и других ударных БПЛА, а также самолетов АН-2 противник понес большие боевые потери, а сегодня продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры для защиты и охраны деоккупированной госграницы.

Личному составу огласили поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева, в котором выражена уверенность, что охраняющие госграницу Азербайджана морские пограничники и впредь будут выполнять служебные задания на самом высоком уровне.

Затем состоялось награждение группы военнослужащих, достигших высоких результатов в служебной и боевой деятельности.