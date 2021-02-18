Али Асадов: Враг варварски эксплуатировал Карабах

«Враг совершил экологический террор на азербайджанских землях во время 30-летней оккупации», - заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на Метеорологическом форуме тюркского мира в Анкаре, сообщает «Анадолу».

«К сожалению, Карабах с его древней историей, уникальным материальным, духовным и культурным наследием, растениями и животными, богатыми полезными ископаемыми варварски эксплуатировался. В регионе были сознательно уничтожены лесные массивы, плодородные почвы и водные ресурсы подверглись экологическому и радиоактивному загрязнению. Когда враг покидал наши земли, он сжигал деревья, уничтожал леса», - сказал премьер-министр Азербайджана.

А.Асадов подчеркнул, что будут предприняты масштабные меры для восстановления экологии освобожденных от оккупации территорий. Он добавил, что эти земли станут зоной «зеленой энергии».

Премьер-министр отметил, что в рамках программы «Большое возвращение» вынужденные переселенцы вернуться в свои родные места.

А.Асадов также сказал, что Азербайджан чувствовал поддержку Турции с самого начала Отечественной войны, которая длилась 44 дня.