Лучший футбольный арбитр Азербайджана вновь будет судить матчи чемпионата Греции

Он будет главным арбитром матча 23-го тура чемпионата Греции между «Атромитосом» и АЕЛ. Игра состоится 20 февраля. Стоит отметить, что на этом матче будет применяться система VAR. А на следующий день Агаев будет видеоассистентом на игре «Волос» - «Аполлон».

Приобретение опыта работы на матчах с VAR важно с точки зрения того, что скоро видеоассистент рефери будет введен и на матчах чемпионата и Кубка Азербайджана. Для внедрения VAR в нашей стране начались консультации АФФА с представителями ФИФА. Процесс начнется в марте этого года и будет состоять из пяти этапов. Если пандемия не помешает, то VAR в Азербайджане может появиться в 2022 году.

Возвращаясь к Алияру Агаеву, надо сказать, что он уже работал на матчах чемпионата Греции в 2019-м и 2020-м годах. Два года назад Агаев был приглашен отсудить матч повышенной важности между клубами ПАОК и «Атромитос». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ПАОК, который на тот момент лидировал в чемпионате. Наш рефери в ходе матча назначил два пенальти в ворота «Атромитоса». Также на 90-й минуте он показал вторую желтую карточку игроку «Атромитоса», удалив его с поля. Всего Агаев предъявил пять «горчичников».

А в прошлом году Алияр Агаев и его бригада в составе Зейнала Зейналова и Акифа Амирали отсудили матч между «Панатинаикосом» и вновь лидировавшим ПАОК (2:0). На 48-й минуте Агаев назначил пенальти в ворота гостей, который был реализован. Также он показал футболистам обоих клубов по одной желтой карточке. Всего в матче было зафиксировано 33 фола.