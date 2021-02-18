Азербайджанец оказался в тюрьме спустя 18 лет после совершенного преступления

В 2010 году в Удмуртии гражданин Азербайджана был осужден за преступление, совершенное в 2003 году, но тогда не было сведений о месте его нахождения, его разыскали лишь в 2021 году, сообщает пресс-служба судейского сообщества УР, пишет Udm-info.

Согласно информации, в 2003 году гражданин Азербайджана 1972 года рождения оказался причастным к незаконному обороту наркотиков. На него завели уголовное дело, которое поступило в суд в декабре 2003 года, но было приостановлено в виду того, что подсудимый, находящийся под подпиской о невыезде, скрылся, о его месте нахождении ничего не было известно. Его объявили в розыск, изменив меру пресечения на заключение под стражу, но долгое время не могли найти.

В 2010 году судебное производство по этому уголовному делу возобновили и рассмотрели по существу без подсудимого.

Установлено, что подсудимый, нуждаясь в дополнительном заработке, начал приторговывать наркотиками. В ноябре 2003 года он купил 0,33 грамма героина и сбыл его жителю Удмуртии, выступившему в качестве «покупателя» в ходе проведения проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции в отношении подсудимого на причастность к незаконному обороту наркотических средств. Полицейские сразу задержали молодого человека, таким образом, он не смог сбыть наркотик по независящим от него обстоятельствам.

В суде были оглашены письменные показания подсудимого, которые он дал на стадии предварительного следствия, допрошены свидетели, исследованы иные доказательства по уголовному делу.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (в редакции закона от 1996 года) – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, не доведенный до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Ему дали 3 года исправительной колонии общего режима.

В январе 2021 года розыскные мероприятия дали результат - подсудимый был задержан и водворен в следственный изолятор для отбывания наказания.