Новый проект Gaming League Azerbaijan – Valorant

20 февраля впервые в Азербайджане стартует турнир по игре Valorant - широко распространенной во всем мире и сейчас очень популярной в большинстве стран. Основной причиной проведения данного вида соревнований организацией Gaming League Azerbaijan является большой интерес к этой игре и в Азербайджане. Это будет первый большой турнир по данной дисциплине.

Всего в турнире примут участие 28 команд. В каждой команде будет 5 участников. Турнир продлится до 3 марта.

Gaming League Azerbaijan организует турнир при совместной поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Gaming League Azerbaijan в Instagram и YouTube: Glahub

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела более 30 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.