В Баку задержан наркоторговец
Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Хатаинского 37-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый Сархан Багиров, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра при нем и в его доме в общей сложности было обнаружено и изъято 5 кг 175 г марихуаны. Задержанный заявил, что приобрел наркотики как для личного пользования, так и для продажи.
По факту проводится расследование.