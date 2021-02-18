Отдел информации 17:01

Для обеспечения участия институтов гражданского общества в развитии городской системы транспорта и оказания населению качественных, современных и безопасных транспортных услуг при Бакинском транспортном агентстве создан Общественный совет. В Общественный совет из 9 человек вошли эксперты в сфере транспорта, а также представители общественности. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, сегодня председатель правления агентства Вусал Керимли провел первую встречу с членами Общественного совета.

Отметив важность создания Общественного совета, Вусал Керимли подчеркнул, что это стало показателем усиления прозрачности и общественного контроля в деятельности БТА. Общественный совет будет консультативной структурой, которая станет организовывать консультации по различным вопросам в сфере городского транспорта и давать рекомендации по реализации государственной политики в этой сфере. На встрече бы проведен обмен мнениями по будущим направлениям деятельности Совета, поддержки гражданского общества, усилению мер по просвещению среди населения и др.