В БТА создали Общественный совет фото
Для обеспечения участия институтов гражданского общества в развитии городской системы транспорта и оказания населению качественных, современных и безопасных транспортных услуг при Бакинском транспортном агентстве создан Общественный совет. В Общественный совет из 9 человек вошли эксперты в сфере транспорта, а также представители общественности.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, сегодня председатель правления агентства Вусал Керимли провел первую встречу с членами Общественного совета.
Отметив важность создания Общественного совета, Вусал Керимли подчеркнул, что это стало показателем усиления прозрачности и общественного контроля в деятельности БТА.
Общественный совет будет консультативной структурой, которая станет организовывать консультации по различным вопросам в сфере городского транспорта и давать рекомендации по реализации государственной политики в этой сфере.
На встрече бы проведен обмен мнениями по будущим направлениям деятельности Совета, поддержки гражданского общества, усилению мер по просвещению среди населения и др.
После встречи члены Общественного совета обсудили организационные вопросы и приняли ряд решений. Путем голосования президент Исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев был избран председателем Общественного совета, а эксперт в сфере транспорта, доцент кафедры Транспортной логистики и безопасности движения Азербайджанского технического университета Фархад Эйюбов его заместителем.
В Общественный совет также вошли председатель исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов, учредитель движения «Зеленые», политолог Джейхун Османлы, президент Союза организаций инвалидов Азербайджана, международный эксперт Давуд Рагимли, председатель Общественного объединения волонтеров Имамеддин Гулиев, генсек Национального паралимпийского комитета Кямал Мамедов, главный редактор сайта avtosfer.az, эксперт в сфере транспорта Эльмеддин Мурадлы, директор программ Центра экономического и социального развития Нармина Гасымова.