Вопросы таможни обсудили с экспертами Всемирного банка

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов отметил, что между Всемирным банком и Госкомтаможни Азербайджана налажены долгосрочные отношения и развивается плодотворное сотрудничество.

Состоялась онлайн-встреча с экспертами Всемирного банка по оценке логистического сектора в области диагностики частного сектора. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Таможенной службы Джавад Гасымов, представители соответствующих органов комитета, представители Всемирного банка и эксперт Даниэль Саславский. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

Заместитель председателя подчеркнул, что осуществленные в последние годы реформы под руководством президента Ильхама Алиева создали благоприятные условия для укрепления кадровой, материально-технической, нормативной базы таможенных органов, интеграции в мировую таможенную систему, расширения и развития международного таможенного сотрудничества и что принимаемые меры носят регулярный характер. Отметив важность для Азербайджана показателей инструментов оценки и отчетов Всемирного банка, Джавад Гасымов подчеркнул, что принятые меры по улучшению деловой среды дали положительные результаты.

Заместитель председателя комитета сообщил, что для улучшения бизнес-среды в Азербайджане создана специальная комиссия «Торговля на границе», которую возглавила рабочая группа Государственного таможенного комитета.

Говоря о развитии логистики и торговли, а также о проектах в этой сфере, Джавад Гасымов рассказал о проделанной работе по созданию логистических центров и расширению инфраструктуры существующих пунктов пропуска, а также повышению конкурентоспособности транспортных коридоров.

Эксперт Всемирного банка Даниэль Саславский с удовлетворением говорил об отношениях между своей организацией и Государственным таможенным комитетом и поблагодарил за предоставленную информацию для встречи в целях диагностики частного сектора. Саславский выразил уверенность, что отношения будут и дальше укрепляться, а плодотворное сотрудничество будет способствовать продолжению международной торговли и дальнейшему улучшению деловой среды.

На встрече также обсуждалась оценка логистического сектора, увеличивающая возможности участия частного сектора в экономике.