Помпео недоволен политикой Байдена в отношении Ирана

Бывший госсекретарь Майк Помпео раскритиковал администрацию Джо Байдена после того, как Белый дом дал понять, что готов возобновить дипломатические отношения с Тегераном по ядерной сделке, сообщает Washington Free Beacon.

«Аятолла понимает только силу. Я координировал ответ на иранскую угрозу, который защитил американский народ от террора и поддержал Израиль. Принятие модели приспособления Европейского Союза гарантирует Ирану путь к ядерному арсеналу», - сказал Помпео.

По его словам, администрация Трампа, которая в 2018 году вышла из ядерной сделки с Ираном 2015 года, согласованной администрацией Обамы и другими странами, «отказалась умиротворить иранскую теократию».