Руководитель учебного заведения отметила, что Медицинский колледж прошел аккредитацию в Министерстве образования и до сегодняшнего дня подготовил почти 32 тысяч специалистов.

Бакинский базовый медицинский колледж №2 функционирует с 1975 года, и в этом учреждении готовятся медицинские кадры по 7 специальностям. Об этом в интервью haqqin.az сообщила директор колледжа Диляра Мамедалиева.

Диляра Мамедалиева также сказала, что учитывая то, что на азербайджанском языке мало медицинской литературы, преподаватели колледжа подготовили 13 учебных пособий, которые имеются теперь в распоряжении студентов.

«В настоящее время в колледже обучаются 1827 студентов. Обучение проводится на платной и бесплатной основе. В то же время в стенах учебного заведения проводятся курсы по повышению квалификации», - сказала она.

Директор колледжа отметила, что во время Отечественной войны его преподаватели и студенты шли добровольцами на фронт и оказывали помощь раненым бойцам. Несколько студентов колледжа были награждены медалями за отвагу и мужество, а преподаватель Мурсал Казимов стал шехидом.