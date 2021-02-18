Хуситы пошли в атаку: убит генерал армии Йемена

На востоке Йемена в городе Маариб в столкновениях с боевиками движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб генерал армии правительства. Об этом сообщил вице-президент Йемена Али Мухчин Салих в интервью информагентству SABA.

Детальной информации о столкновениях Салих не привел, отметив только, что погибший – генерал Ахмед аш-Шараби из «Бригады Орлов».

В интервью «Анадолу» правительственный чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что аш-Шараби был убит в ходе столкновений в районе Аль-Касара на северо-западе Маариба.

В последние дни хуситы участили атаки на город Маариб на востоке страны, являющийся одной из стратегических крепостей для йеменского правительства.

Пресс-секретарь воздушных сил хуситов Абдуллах аль-Джуфри ранее сообщил об установлении контроля над рядом пунктов в районах Рахаба, Аль-Джуба и Хариб в Маарибе. Хуситы заявили, что город полностью перейдет под их контроль в течение 48 часов.