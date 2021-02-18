Довести товарооборот до $15 млрд: Баку и Анкара подписали Протокол и План действий
Протокол и План действий, утвержденные в пятницу между Турцией и Азербайджаном, - важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до 15 млрд долларов в год. Как сообщает Anadolu, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай на совместной пресс-конференции с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Анкаре.
По словам Октая, План действий содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений.
Приоритетом для сторон является вопрос восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, сказал вице-президент Турции.