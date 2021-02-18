Минэкологии предупреждает: погода вновь ухудшится

Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов прогнозирует изменение погодных условий в Баку и на Апшероне.

Согласно информации, с полудня субботы, 20 февраля, и до второй половины вокресенья в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются переменные дожди, местами сильные. Скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/сек, в некоторых районах полуострова - до 20 м/сек.

В районах Азербайджана с завтрашнего утра и до второй половины воскресенья переменные осадки, местами снег, в отдельных районах снегопад. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/сек. В горных и предгорных районах возможен гололед.