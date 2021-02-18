Чиновника «Азерсу» оштрафовали на четыре тысячи манатов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана провели проверку по факту сброса сточных вод через трубопровод из поселка Пиршаги Сабунчинского района в Каспийское море. Об этом сказал начальник госслужбы Хикмет Ализаде.

По словам Ализаде, в ходе проверки было установлено, что сточные воды в поселках Забрат, Махаммади и Кюрдаханы сливались в Забратское озеро, оттуда посредством трубопровода на территории поселка Пиршаги в Каспийское море.

"Специалисты провели биологические и химические анализы воды, взятой из трубопровода, и выяснили, что ионы аммония были в 2,2 раза, а синтетические поверхностно-активные вещества в 2,6 раза выше нормы. Промышленных загрязнителей в воде не обнаружено", – цитирует Trend Ализаде.

Начальник госслужбы отметил, что, несмотря на неоднократные предупреждения, направленные в профильные ведомства и ОАО "Азерсу", никаких мер предпринято не было: "По факту были составлены акт и протокол, на основании которых начальник садового водоканального управления ОАО "Азерсу" Фармаил Велиев был оштрафован на 4 000 манатов как должностное лицо. Для предотвращения сброса в море образующихся в поселке Пиршаги сточных вод в адрес ОАО "Азерсу" направлено письмо в связи с принятием мер по направлению этих вод на очистные сооружения Пиршаги производительностью 60 000 кубометров в сутки, которые построены рядом с поселком".