Баку и Анкара обсуждают экономическое сотрудничество
Сегодня в Анкаре при участии премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая прошло заседание Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает АзерТАдж.
На заседании выступили премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай.
В состав азербайджанской делегации вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Сабухи Мамедов, другие официальные лица.
Премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай подписали протокол межправительственной комиссии. Затем вице-президент Турции и премьер-министр Азербайджана сделали заявления для прессы.