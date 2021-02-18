США не намерены делиться вакциной с развивающимися странами, пока не вакцинируют всех американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает Politico.

Вместе с тем отмечается, что США будут помогать COVAX с вакцинацией. "Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев, мы упорно работаем над оказанием содействия COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире", - заявил представитель администрации президента Байдена.

По словам чиновника, Белый дом изучает сроки, когда в США будет достаточное количество доз вакцины, и они смогут выступить в качестве донора препарата.

Издание отмечает, что заявление было сделано за день до участия Джо Байдена в видеоконференции лидеров государств Большой семерки (G7), на которой, как предполагается, будут обсуждаться проблема распределения вакцин в мире и явное отставание наименее экономически развитых страны в получении этих препаратов. Байден планирует объявить, что США направят 4 млрд долларов на помощь в закупке вакцин от коронавируса для бедных стран. Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 млрд долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин, причем первые 500 млн долларов планируется предоставить быстро.