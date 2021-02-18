«Эта поддержка стала посланием миру, что Азербайджан не одинок»

Поддержка Турцией под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана справедливого дела Азербайджана в 44-дневной войне придала нам дополнительные силы. Об этом после заседания Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, эта поддержка стала посланием всему миру, что Азербайджан не одинок.

"Турция всегда поддерживала Азербайджан. И Азербайджан однозначно с братской Турцией во всех процессах, протекающих в настоящее время в регионе", - цитирует Trend премьер-министра Азербайджана.