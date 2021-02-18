«Карабах» продолжает терять очки в Премьер-лиге ВИДЕО
Футбольный клуб «Карабах» продолжает лихорадить.
Сегодня в матче 16-го тура азербайджанской Премьер-лиги подопечные Гурбана Гурбанова не смогли обыграть на выезде «Сумгаит» - 0:0.
Потеряв два очка, «Карабах», хоть и сравнялся с «Нефтчи» по очкам, но по результатам очных встреч занимает 2-е место. К тому же у «Нефтчи» матч в запасе – завтра лидер сыграет дома с «Габалой».
Напомним, в прошлом туре «Карабах» проиграл «Нефтчи» со счетом 1:2.
В другом матче сегодняшнего дня встречались «Сабаил» и «Сабах». Здесь победил «Сабаил» - 2:0. Оба гола забил Амиль Юнанов (17-я и 78-я минуты). «Сабаил» поднялся на 6-е место, опередив именно «Сабах».
Помимо матча «Нефтчи» - «Габала», завтра также сыграют «Кешля» и «Зиря».
Турнирное положение
1. «Нефтчи» - 30 очков (15 матчей)
2. «Карабах» - 30 (16)
3. «Зиря» - 24 (15)
4. «Сумгаит» - 23 (16)
5. «Габала» - 18 (15)
6. «Сабаил» - 16 (16)
7. «Сабах» - 14 (16)
8. «Кешля» - 13 (15).