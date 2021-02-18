Сегодня в матче 16-го тура азербайджанской Премьер-лиги подопечные Гурбана Гурбанова не смогли обыграть на выезде «Сумгаит» - 0:0.

Потеряв два очка, «Карабах», хоть и сравнялся с «Нефтчи» по очкам, но по результатам очных встреч занимает 2-е место. К тому же у «Нефтчи» матч в запасе – завтра лидер сыграет дома с «Габалой».

Напомним, в прошлом туре «Карабах» проиграл «Нефтчи» со счетом 1:2.

В другом матче сегодняшнего дня встречались «Сабаил» и «Сабах». Здесь победил «Сабаил» - 2:0. Оба гола забил Амиль Юнанов (17-я и 78-я минуты). «Сабаил» поднялся на 6-е место, опередив именно «Сабах».