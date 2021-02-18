Цифровизация профобразования как инновация XXI века: новый проект в Азербайджане

Наиля Аббасова 20:27

Пандемия еще раз продемонстрировала неизбежность перехода на цифровые платформы во всех сферах жизни. Цифровая экономика хотя и находится на стадии формирования, но уже сегодня обладает мощным потенциалом. Современные предприятия привносят качественно новые черты в архитектуру современной рыночной экономики, поэтому подготовка конкурентоспособных квалифицированных кадров является одним из главных приоритетов страны.

Перед образовательными учреждениями поставлена четкая задача Одна из основных задач, поставленных главой государства перед системой образования - выстроить реформы в сфере профессионального образования на основе передового международного опыта. Для решения этой задачи требуется создать систему профессионального образования, основанную на современных и передовых образовательных моделях, отвечающих требованиям будущего рынка труда. В этой связи на днях в Азербайджане был запущен проект «Профессиональное образование и обучение для будущего: поддержка создания центров продвинутого ПОО в Азербайджане». Проект, финансируемый Евросоюзом и реализуемый Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при поддержке Госагентства профессионального образования при Министерстве образования, имеет для Азербайджана особое значение. Как отметил министр образования Эмин Амруллаев на онлайн-презентации проекта, профессиональное образование имеет большое значение для будущего экономики, а также для установления целенаправленной связи в контексте экономика – образование - рынок труда. Социально-экономические процессы, происходящие в Азербайджане и в мире, влияют на систему образования и требуют реализации образовательной политики, отвечающей новым реалиям. В последние годы в Азербайджане приняты важные меры по развитию человеческого капитала, обеспечению занятости и обучению квалифицированных работников для формирования качественного рынка труда. Это лежит в основе приоритетов «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике» и «Стратегической дорожной карты развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике». В обоих документах повышение эффективности профобучения, интеграция работодателей в профессиональное образование и подготовка конкурентоспособных кадров для экономики страны являются одними из главных приоритетов. Поэтому основная цель данного проекта - поддержать систему профобразования по подготовке профессиональных кадров в Азербайджане, а также повысить престиж этой ступени образования. Главной задачей проекта является увеличение занятости молодежи после окончания училищ и обеспечение работодателей квалифицированными рабочими, чьи знания соответствуют потребностям рынка.

5,6 миллиона евро на развитие профобразования Финансирование проекта «Профессиональное образование и обучение для будущего» по модернизации профобразования, который охватывает 7 профессиональных образовательных центров, четыре из которых находятся в Баку, три - в Гяндже, Шеки и Джалилабаде, составляет 5,6 миллиона евро. Данные средства будут направлены на внедрение инновационных технологий, обновление инфраструктуры, оборудования центров. Основными направлениями программы являются внедрение инновационных услуг в отдельных учреждениях профобразования, онлайн-курсы, применение виртуальной реальности и игровых технологий, поддержка цифровой интеграции концепций «зеленых» навыков (необходимые для адаптации услуг и процессов к соответствующим экологическим требованиям и нормам ) и навыков 21 века, применение методики обучения на основе практических занятий, выдача двойных дипломов, укрепление сотрудничества профучилищ с частным сектором, создание центров планирования карьеры, создание онлайн-платформы Академии знаний и Обучающих фабрик. Наряду с улучшением инфраструктуры, будет также реформирована методика преподавания и куррикулум в соответствии с передовым международным опытом. Для учителей со стороны иностранных специалистов будут проведены тренинги. Также предусмотрено вовлечение преподавателей в программы по повышению квалификации как в стране, так и за рубежом. Однако всем известно, что успех профессиональных учебных заведений на рынке труда зависит от приобретения студентами практических знаний и установления тесных связей с работодателями. Поэтому основное место в обучении будет отведено практическим занятиям, на которые будет сделан упор. Для этого создадут специальные рабочие зоны, оснащенные современным оборудованием. Студенты также будут проходить стажировку непосредственно в частных компаниях–работодателях, а карьерные центры, созданные при училищах в рамках программы, помогут им в трудоустройстве сразу после получения диплома.

Качественное профобразование - один из факторов экономического роста Как отметил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, эта новая программа профессионального образования и обучения является крупным вложением в человеческий капитал в Азербайджане: «Качественное профобразование - один из основных факторов экономического роста и создания конкурентоспособной рабочей среды». По словам постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, качественное образование подготовит талантливых молодых людей в Азербайджане к будущему, а также внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития, открывая возможности качественного образования для всех.