Капитализация биткоина превысила триллион долларов

Капитализация биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе сегодняшних торгов впервые в истории превысила $1 трлн.

Стоимость биткоина уже подскочила на 3,07% - до $53 тыс. 704,77, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Как отмечает РБК, последняя волна роста биткоина началась после того, как в начале февраля производитель электрокаров Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоинов на сумму в $1,5 млрд. Также компания объявила о планах начать принимать оплату в криптовалюте. Позже глава Tesla Илон Маск назвал это решение авантюрным. Он отметил, что действия компании не отражают напрямую его мнения, а биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».