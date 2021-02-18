Иран ответил США: переговоры лишь после отмены санкций

Иран выразил готовность к переговорам с США по его атомной программе лишь в том случае, если Вашингтон сначала отменит санкции, введенные против Тегерана.

"С США не может быть никакой встречи по атомному вопросу, поскольку США вышли из Венского соглашения", - написал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем Twitter, его цитирует Deutsche Welle.

Иран будет реагировать не на "жесты", а на конкретные дела, подчеркнул Хатибзаде.

Ранее администрация США выразила готовность вести такие переговоры с Ираном.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выложил в Twitter пост с хештегом "#CommitActMeet". На странице иранского МИД в Instagram на фарси приводится пояснение к этому хештегу: если США выполнят взятые на себя обязательства и на деле отменят санкции, то Иран будет готов к встрече.