«Там, где когда-то бурлила жизнь, сегодня ничего этого нет»
Российский политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе своего недавнего визита в Азербайджан посетил освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы. Как сообщает портал «Москва-Баку», об этом эксперт рассказал в ходе телемоста «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах», который прошел сегодня в Москве.
«Я посетил два города – Физули и Агдам... Вы знаете, очень тяжелое впечатление. Я увидел то, что осталось от некогда цветущих многотысячных городов, где когда-то бурлила жизнь, где люди строили свое будущее, создавали семьи, где функционировали учреждения культуры, здравоохранения, образования. Сегодня спустя 30 лет после оккупации этих территорий вооруженными силами Армении ничего этого, к сожалению, нет. Города – в частности, Агдам и Физули напоминают Хиросиму и Нагасаки после взрыва атомной бомбы. Разрушено все...» - заявил российский политолог.