Уроженца Армении за убийство пенсионеров посадили на 18 лет

Краснодарский краевой суд вынес приговор 47-летнему уроженцу Армении, который почти 14 лет назад вместе с сообщником убил двух пенсионеров, сдававших им комнату. Как сообщили в пресс-службе суда, решение о наказании было принято с помощью присяжных.

"Собранные … доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 47-летнему Алику Аракеляну, который признан виновным в убийстве супружеской пары, находившейся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительном сговору, сопряженном с разбоем…, разбойном нападении на них…, покушении на убийство молодого человека с целью скрыть ранее совершенные преступления…, совершенных в 2007 году", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

По словам следователей, подсудимый снимал жилье у пенсионеров - 75-летней женщины и её 80-летнего супруга. С целью наживы Аракелян вместе с сообщником напали и задушили супругов, но похитить имущество злоумышленникам не удалось, поскольку их увидел свидетель, который также снимал комнату у погибшей пары. За преступление четырнадцатилетней давности мужчина проведёт за решёткой 18 лет.

"Приговором Краснодарского краевого суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Алику Аракеляну назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы суда.