Ираклий Гарибашвили назвал состав нового кабмина Грузии

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил обновленный состав правительства: в нем два изменения - Джуаншер Бурчуладзе займет должность министра обороны, а Ираклий Карселадзе станет министром регионального развития и инфраструктуры.

Обновленный состав правительства выглядит следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры — Ираклий Карселадзе; министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе; министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури; министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава; министр иностранных дел — Давид Залкалиани; министр финансов — Иванэ Мачавариани; министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели; министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе; министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили; министр обороны — Джуаншер Бурчуладзе; госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия — Тея Ахвледиани, передает Грузия Online.

Планируется, что состав правительства окончательно будет утвержден парламентом на следующей неделе.