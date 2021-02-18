Заявление, подписанное между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России в ноябре 2020 года, соблюдается, все идет по плану. Как сообщает АзерТАдж, об этом директор российского Института политических исследований Сергей Марков заявил в ходе телемоста «Москва-Баку» на тему «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах », который состоялся в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей».

Российский эксперт, говоря о проблемах в ходе восстановления освобожденных территорий в Карабахе, подчеркнул важность предоставления армянской стороной карты минных полей. «Гибнут мирные жители и солдаты. Сегодня главное требование армянской стороне - предоставить карту минных полей. Если люди просто разбрасывали мины и не составляли карты, по сути, это военное преступление», - заметил С.Марков.

Вторая проблема, по его мнению, угроза возможных терактов со стороны армянских националистов. Ультранационалистические группировки не согласны с мирными договоренностями. «Дашнакцутюн» и «Сасна Црер» имеют большой опыт проведения терактов.

По словам С.Маркова, самой важной задачей на сегодня является разблокировка коммуникаций на освобожденных территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал масштабный план экономического возрождения региона. И для этого важно разблокировать коммуникации.

«У правительства Азербайджана амбициозный план: сделать освобожденные территории витриной современной экономики. Сейчас все находится на проектном этапе. Восстановление Карабаха станет драйвером развития экономики не только Азербайджана, но и всего региона в целом», - отметил российский эксперт.

Как подчеркнул политолог, армянская сторона в ходе военных действий пыталась представить карабахскую войну не как между Арменией и Азербайджаном, а как между Турцией и Россией: «Некоторые силы и сейчас пытаются поссорить Россию с Азербайджаном и Турцией в надежде, что русские поедут в Карабах защищать армянские интересы в регионе. И это очень большая угроза мирным договоренностям».