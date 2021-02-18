Как сообщает haqqin.az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече министр проинформировал о текущей ситуации в регионе, в частности по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Обсужден новый формат безопасности в регионе, а также новые возможности сотрудничества. Джейхун Байрамов проинформировал послов ЕС о том, что после подписания 10 ноября трехстороннего заявления армянская диверсионная группа была направлена на освобожденные территории в полное нарушение этого соглашения, и подчеркнул недопустимость этих преступных действий.

Министр также проинформировал о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, о крупном проекте Южного газового коридора и возможностях расширения его географии в Европе, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и ЕС и переговорах по новому соглашению, которое станет правовой основой для этих отношений.

Представитель ЕС в Азербайджане Кестудис Янкаускас поблагодарил за предоставленную информацию и сказал, что было бы полезно продолжить диалог в таком формате и в будущем. Он отметил важность двусторонних отношений, в том числе подписания нового соглашения, энергетического партнерства и рассмотрения новых возможностей сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Касаясь гуманитарной помощи ЕС лицам, пострадавшим в результате конфликта, посол подчеркнул важность проведения подробных обсуждений и роли, которую Союз может сыграть в постконфликтном процессе.

Затем глава МИД Азербайджана ответил на многочисленные вопросы послов ЕС.