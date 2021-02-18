Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 23:02

США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны. Президент США Джо Байден подписал указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории. А в самой стране неделю подряд продолжаются массовые акции протеста. Говоря о перспективах санкций в отношении этой небольшой страны в Юго-Восточной Азии, американский президент уже заявил: «Мы определим первый круг целей на этой неделе. Также мы планируем ввести строгий контроль над экспорт. Мы замораживаем американские активы, которые идут в пользу мьянманскому правительству. Но мы оставим в силе поддержку здравоохранения, гражданского общества и других программ, которые прямо помогают народу Мьянмы».

В начале нынешней недели о возможных санкциях говорили и в руководстве Евросоюза. В Брюсселе не исключают пересмотра программ экономической помощи Мьянме и ограничений или запрета на поставки оружия в эту страну. Получая эти сигналы из внешнего мира, «от столпов демократии», местная оппозиция наращивает протестную активность на улицах, все чаще вступая в столкновения с силами правопорядка. Одновременно с этим протестующие, в полном соответствии с разработками западных центров в отношении «цветных революций», превращают свои выступления в театрализованные представления. В Янгоне прошел «марш принцесс» - девушек в карнавальных платьях, кидавшихся в полицейских цветами. Другие демонстранты наряжаются в костюмы супергероев и персонажей «Гарри Поттера», а то и вообще усаживаются с плакатами в руках в надувные ванны, чтобы на них обращали больше внимания.

Карнавал, да и только. Причем к этому карнавалу внезапно оказалось приковано внимание всего мира. Что, согласитесь, выглядит достаточно странным – ну кто вообще об этой стране вспоминал до 1 февраля, когда мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах – а главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства. Мьянма в XXI веке: не только производство героина С 1950-х годов и до начала XXI века Мьянма, тогда ещё Бирма, как составная часть пресловутого «Золотого треугольника» (Бирма-Лаос-Таиланд), была мировым лидером по объему выращиваемого опийного мака и производству героина. После окончания Второй мировой войны Бирма обрела независимость от Британии, и вскоре внутренняя политическая нестабильность вкупе с ужасным экономическим положением страны привели к значительному росту числа плантаций опийного мака в штатах Шан и Качин. А после завершения китайской гражданской войны в конце 1940-х на территории Золотого треугольника сюда массово бежали разбитые гоминьдановцы — «раз уж с политикой не вышло, то займёмся фермерством и фармацевтикой». Бизнес, в котором, кстати, в свое время активно поучаствовало и ЦРУ, процветал до самого начала нынешнего века, пока в конкуренцию с местными нарколабораториями не вступили «героиновые короли Афганистана». И – победили. В Мьянме в 2015 году было собрано около 647 тонн мака, а в Афганистане 3300. При этом плантации опиумного мака на лаосских и тайских территориях Золотого треугольника почти исчезли. Но и сама страна к этому времени изменилась. Мало того, что Мьянма сумела встроиться в международную систему разделения труда, став экспортером природного газа и других высокодоходных природных ресурсов вроде древесины твердых пород, драгоценных и полудрагоценных камней, золота и урана – она еще и стала стратегически важным звеном международных экономических маршрутов.

Сначала - торгового коридора Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия, о создании которого правительства этих государств договорились в 2013 году. А с 2015 года бывшая столица Бирмы, город Янгон рассматривается как один из торговых портов «Морского шелкового пути XXI века» – части геоэкономического китайского проекта «Пояс и Путь». Стратегически важной его частью, поскольку неподалеку расположен Малаккский пролив, через который проходит четверть всего мирового морского товарооборота и 75% объемов китайского импорта природных ресурсов со всего мира. Больше того – согласно разведанным запасам, расположенная у границ КНР Мьянма становится реальным конкурентом арабских монархий и стран Персидского залива, поставляющих в Китай сжиженный природный газ и нефть. Через территорию страны проходит газопровод мощностью 12 млрд куб. м в год, на строительство которого китайская нефтяная госкомпания CNPC потратила $2,5 млрд. И параллельно та же CNPC строит ветку нефтепровода, то же за $2,5 млрд. Кому выгоден переворот? Что примечательно, этот ключевой вопрос до сегодняшнего дня остается без ответа. Понятно, что Вашингтон это событие застало врасплох. Но парадокс ситуации заключается в том, что и два остальных члена «Большой тройки» - государств, для которых Мьянма представляет огромный стратегический интерес – КНР и Индия, судя по их реакции, к произошедшему непричастны.

И вообще, этот переворот не устраивает никого, кроме Тамадо - вооруженных сил Мьянмы. А потому уверенно можно говорить о том, что в событиях 1 февраля никакой «иностранной руки» искать не стоит. Военные сами задумали – сами и осуществили, Вооруженные силы Мьянмы – мощная организация, своего рода «государство в государстве», со своими экономическими и политическими интересами, которые прекрасно умеют защищать. Да и в государственное управление местные люди в погонах умеют очень хорошо – достаточно сказать, что военный режим в этой стране существовал более полувека, опыт накопился изрядный. С запашком крови, не без этого, но для Юго-Восточной Азии и местных условий это недостатком власти не считается, скорее даже наоборот. Более того, к концу 1990-х военные как управленцы оказались куда более эффективнее гражданских властей, поскольку не только сумели вывести страну из экономического кризиса, но и дали мощный толчок развитию национального капитала и частного предпринимательства.