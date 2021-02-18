Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Акции протеста провели сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом. Они протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов.

"Сегодня во время различных акций протеста перед законодательным органом сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному сотруднику правоохранительных органов)", - сказано в заявлении.

По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны.

МВД призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.