Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19 февраля 2021, 23:57

СМИ Азербайджана и Турции широко обсуждают итоги визита в Анкару представительской делегации из Баку, возглавляемой премьер-министром Али Асадовым. Особое внимание при этом уделяется работе турецко-азербайджанского бизнес-форума, в рамках которого стороны подписали 11 документов, что укладывается в характер турецко-азербайджанских союзнических отношений. Наши страны тесно сотрудничают не только в военно-политической, но и экономической сфере. В настоящее время в Турции действуют до 2 тысяч компаний c азербайджанским капиталом, но еще больше турецких компаний работают десятки лет на азербайджанском рынке. Взаимные инвестиции давно перевалили за 10 млрд долларов с каждой стороны. Однако новые реалии в регионе, актуализированные победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, ставят перед братскими странами и новые более высокие задачи.

Придается новый стимул азербайджано-турецкому сотрудничеству во всех сферах, что создаст возможности для увеличения торгового оборота, вложений инвестиций и дальнейшего сближения двух союзнических стран. А если учесть, что взаимный товарооборот намечено довести в перспективе то 15 млрд долларов, то легко понять, чем вызван такой интерес как к данному визиту, так и бизнес-форуму. С победой Азербайджана начался новый исторический этап, изменивший торговую и логистическую инфраструктуру региона. И стороны всерьез настроились на решение поставленной главами Азербайджана и Турции цели – увеличить объем торгового оборота между двумя странами. И если Анкара уже имеет даже большие объемы торговли, скажем, с Россией, Евросоюзом, то для Баку намеченная сторонами планка кажется довольно высокой. Намеченный двумя правительствами объем торговли составляет более половины общего годового внешнеторгового оборота Азербайджана. А насколько реальна поставленная цель, видно из заявления вице-президента Турции Фуата Октая. Баку и Анкара по итогам 9-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству подписали План действий, направленный на развитие двусторонних отношений. Протокол по итогам заседания МПК и План действий, утвержденные между Турцией и Азербайджаном - важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до 15 млрд долларов, который в последние годы колеблется в интервале 2-3 млрд долларов. Этот документ содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений. А это не может не способствовать углублению экономических отношений и реализации новых совместных проектов. Ведь уже сегодня сторонами совместно реализовано более 400 проектов.