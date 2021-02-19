Али Асадов поднял планку в Анкаре: 15 миллиардов долларов по горячим следам
СМИ Азербайджана и Турции широко обсуждают итоги визита в Анкару представительской делегации из Баку, возглавляемой премьер-министром Али Асадовым. Особое внимание при этом уделяется работе турецко-азербайджанского бизнес-форума, в рамках которого стороны подписали 11 документов, что укладывается в характер турецко-азербайджанских союзнических отношений. Наши страны тесно сотрудничают не только в военно-политической, но и экономической сфере.
В настоящее время в Турции действуют до 2 тысяч компаний c азербайджанским капиталом, но еще больше турецких компаний работают десятки лет на азербайджанском рынке. Взаимные инвестиции давно перевалили за 10 млрд долларов с каждой стороны. Однако новые реалии в регионе, актуализированные победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, ставят перед братскими странами и новые более высокие задачи.
Придается новый стимул азербайджано-турецкому сотрудничеству во всех сферах, что создаст возможности для увеличения торгового оборота, вложений инвестиций и дальнейшего сближения двух союзнических стран. А если учесть, что взаимный товарооборот намечено довести в перспективе то 15 млрд долларов, то легко понять, чем вызван такой интерес как к данному визиту, так и бизнес-форуму.
С победой Азербайджана начался новый исторический этап, изменивший торговую и логистическую инфраструктуру региона. И стороны всерьез настроились на решение поставленной главами Азербайджана и Турции цели – увеличить объем торгового оборота между двумя странами. И если Анкара уже имеет даже большие объемы торговли, скажем, с Россией, Евросоюзом, то для Баку намеченная сторонами планка кажется довольно высокой. Намеченный двумя правительствами объем торговли составляет более половины общего годового внешнеторгового оборота Азербайджана. А насколько реальна поставленная цель, видно из заявления вице-президента Турции Фуата Октая.
Баку и Анкара по итогам 9-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству подписали План действий, направленный на развитие двусторонних отношений. Протокол по итогам заседания МПК и План действий, утвержденные между Турцией и Азербайджаном - важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до 15 млрд долларов, который в последние годы колеблется в интервале 2-3 млрд долларов. Этот документ содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений. А это не может не способствовать углублению экономических отношений и реализации новых совместных проектов. Ведь уже сегодня сторонами совместно реализовано более 400 проектов.
А по словам министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, с Турцией подписаны соглашения, затрагивающие практически все направления экономики. В основном затронуты вопросы, касающиеся проектов в транспортно-логистической сфере, горнодобывающей и текстильной промышленности. После освобождения Баку оккупированных территорий в регионе открываются новые приоритеты сотрудничества. И новая реальность в регионе открывает большие возможности для предпринимателей двух стран, некоторые работы уже начаты.
Стороны ищут пути вывода продукции двух стран на совместные рынки, и с 1 марта начинают преференциальную торговлю. Выгода, которую сулит экспорт ряда товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов, безусловно, приведет к резкому росту торговли. Но более быстрому выполнению стоящих задач могут способствовать и инициативы по возведению больших предприятий и реализации крупных проектов между двумя странами, в частности проектов, направленных на обмен совместными технологиями.
И, что хочется особо подчеркнуть, вопреки умозаключениям экспертов из недружественных стран и кругов в отношениях Баку с Анкарой присутствует равноправие и взаимовыгодная система отношений. Неслучайно турецкие компании первыми выразили желание участвовать в процессе создания инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. А с учетом открывающихся перспектив Азербайджан намерен открыть в Стамбуле Торговое представительство, что будет способствовать дальнейшему расширению торгово-экономических связей двух братских стран.
Растущая военно-политическая мощь оси Анкара-Баку требует адекватного роста и экономической составляющей. К тому же для этого открываются новые перспективы. И это не только энергетические и транспортные коридоры, промышленность и сельское хозяйство, космические и прочие технологии. Большие перспективы для сторон имеет и сотрудничество по восстановлению освобожденных земель, созданию здесь «зеленой» зоны с «умными» селами, что также требует многомиллиардных инвестиций. И в том, что поставленные задачи будут выполнены, а объем торгового оборота между странами превысит 15 млрд долларов, можно не сомневаться.