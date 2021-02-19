СНБ Армении задержала оппозиционеров за «распространение межнациональной ненависти»

Политолог, соучредитель медиахолдинга «Каряк медиа» Карен Бекарян и бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян задержаны. Об этом сообщил журналистам правозащитник Рубен Меликян, передает «Спутник-Армения».

Согласно информации, в пятницу вечером в доме Бекаряна и кабинете Сагателяна прошли обыски. Затем они были подвергнуты приводу в Службу национальной безопасности Армении.

По словам Меликяна, они обвиняются в нарушении правил распространения информации при военном положении и распространении межнациональной вражды и ненависти. В настоящее время проводятся следственные действия. Меликян сообщил, что адвокаты задержанных намерены обжаловать решения о задержании. Они считают процесс политическим преследованием.