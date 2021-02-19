Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса

Создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса.

Выступление Гейтса транслировал официальный Youtube-канал конференции, передает РИА Новости.

"Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится", — сказал он.

Гейтс также подчеркнул необходимость сотрудничества между странами и корпорациями. По его мнению, сейчас и в ближайшие годы основным мировым приоритетом должен стать равный доступ к препаратам, а также объединение на экспертном уровне для предотвращения подобных катастроф в будущем.