Два человека погибли при крушении военного самолета в американском штате Алабама. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.

По ее словам, двухместный Т-38 разбился около аэропорта Монтгомери, где располагается военная база. Отмечается, что в районе катастрофы находятся жилые дома, но самолет в них не врезался. Представители ВВС Национальной гвардии США вместе с полицией, пожарными и службой быстрого реагирования находятся на месте крушения.