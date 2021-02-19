Байден: «Америка вернулась. Мы должны защищать демократию»

«Демократия – это не случайность. Мы должны защищать ее. Бороться за нее, укреплять, доказывать, что наша модель – не пережиток прошлого. Cлишком во многих местах, в том числе в Европе и Соединенных Штатах, демократический прогресс находится под угрозой», – сказал президент США.

Президент США Джо Байден принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой подтвердил приверженность Америки союзническим отношениям с Европой. Он также выразил уверенность, что только через сотрудничество и поддержку демократических принципов трансатлантическое сообщество может справиться с современными вызовами, сообщает «Голос Америки».

Он выразил уверенность, что стоящие перед ними вызовы США и Европа смогут преодолеть совместно: «Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. Мы совместно смотрим в будущее».

Последние четыре года были сложными в трансатлантических отношениях и стороны должны восстановить взаимное доверие, добавил президент: «Позвольте мне развеять все сохраняющиеся сомнения – Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с нашими партнерами по Европейскому союзу и столицами на всем континенте, от Рима до Риги, для решения общих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы продолжаем поддерживать цель создания единой, свободной и мирной Европы. Соединенные Штаты полностью привержены нашему альянсу с НАТО».

«США вернулись в трансатлантический альянс, и мы вместе смотрим вперед», – отметила «Голосу Америки» представитель Госдепартамента США Андреа Калан. Она добавила, что позиция США по вопросу Украины не изменилась: «Уже семь лет Россия находится в Крыму и поддерживает войну в Восточной Украине. В течение этих семи лет погибло 13 тысяч украинских граждан, а почти 1,5 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. США продолжает поддерживать территориальную целостность Украины».